Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com cautela por tarifas de Trump e atividade

As bolsas da zona do euro fecharam na maioria em queda, enquanto o mercado em Londres apresentou um leve avanço nesta sessão. As perspectivas para a imposição de novas tarifas com a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos pressiona as ações, com possível impacto para a já combalida atividade europeia. Além disso, a postura do Banco Central Europeu (BCE) é observada. O índice pan-europeu Stoxx600 fechou em baixa de 0,20%, a 504,91 pontos.

Para o ING, a postura de Trump a longo prazo poderá prejudicar as relações comerciais entre a UE e os EUA, desgastando ainda mais o difícil setor industrial da UE. O segundo mandato de Trump atinge a economia europeia num momento muito menos conveniente do que o primeiro, lembra. "Em 2017, a economia europeia era relativamente forte. Desta vez, está registrando um crescimento anêmico com uma perda de competitividade. Uma nova guerra comercial iminente poderá empurrar a economia da zona euro de um crescimento lento para uma recessão. Como resultado, espera-se que o crescimento permaneça baixo em 2025 e 2026", avalia o banco.