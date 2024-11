Bolsas da Europa continental caem com apreensão sobre economias e Londres resiste com ganho

As bolsas da Europa continental cedem nesta quarta-feira, 27, com Paris mostrando queda de 1%, em meio a apreensões sobre o baixo dinamismo das economias da região, após dados mostrarem piora da confiança na França e Alemanha. Mercado mantém ainda cautela antes de dados nos Estados Unidos e com dificuldades do governo francês em aprovar o orçamento de 2025. Em Londres, o FTSE 100 subia com as ações da EasyJet em destaque no bloco de altas após resultado.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice Stoxx 600 tinha queda de 0,34%.