Tarifas retaliatórias seriam notícias ruins para todas as partes, diz vice-presidente do BCE

Uma guerra comercial envolvendo tarifas retaliatórias entre os Estados Unidos e a Europa seriam más notícias para todas as partes, disse terça-feira, 26, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos. "Quando se impõem tarifas, é preciso estar preparado para a retaliação do outro lado, o que pode iniciar um círculo vicioso. Eventualmente, isto poderia transformar-se numa guerra comercial, o que seria extremamente prejudicial para a economia mundial", disse Guindos em entrevista ao jornal finlandês Helsingin Sanomat.

E acrescentou: "Seria uma situação em que todos perderiam para todos."