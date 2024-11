Starbucks e outras varejistas são afetadas por ataque cibernético a provedor de tecnologia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Starbucks afirmou que o ataque de ransomware afetou as lojas próprias da rede na América do Norte. O incidente prejudicou a capacidade da empresa de pagar os baristas e gerenciar suas escalas, obrigando os gerentes das cafeterias a calcular manualmente os pagamentos dos funcionários. Por enquanto, a Starbucks está pagando os funcionários com base nas escalas programadas. A empresa garantiu que os baristas receberão posteriormente o pagamento correto por todas as horas trabalhadas.