SG do Cade instaura processo e adota medida preventiva contra Apple envolvendo sistema iOS

A determinação da SG ocorre em processo administrativo instaurado contra a Apple no Cade na segunda-feira, 25, com o intuito de apurar suspeitas de abuso de posição dominante relacionadas à criação de barreiras artificiais à entrada e ao desenvolvimento de concorrentes, assim como venda casada.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que a Apple permita a liberdade de escolha dos canais de distribuição e sistemas de processamento de pagamentos para compras in-app aos desenvolvedores e usuários iOS - o sistema operacional da marca. A empresa terá vinte dias para a implementação dos mecanismos necessários para efetivar a medida preventiva, sob pena de pagar multa diária de R$ 250 mil em caso de descumprimento.

Segundo nota do órgão antitruste, as condutas anticoncorrenciais decorrem da aplicação de diversas disposições constantes nos Termos & Condições impostos pela empresa para regular o funcionamento do iOS nos celulares.