Secom: Chinesa GWM convidou Lula para inaugurar fábrica de R$ 10 bi em Iracemápolis (SP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, 26, no Palácio do Planalto, o presidente da fabricante de automóveis chinesa GWM, Parker Shi. O petista foi convidado para inaugurar a fábrica da empresa que deve começar a funcionar em 2025 na cidade paulista de Iracemápolis. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

"A estimativa é de que a estrutura que está sendo implementada em Iracemápolis (SP) comece a operar em 2025. O investimento de R$ 10 bilhões prevê inicialmente a criação de mais de 700 empregos diretos na fábrica, além de trazer novas tecnologias ao País. Parker Shi convidou o presidente Lula para inaugurar a fábrica", diz a nota do Planalto.