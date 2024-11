Petróleo fecha em baixa, com anúncio de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah reduzindo tensões

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa hoje, com a expectativa e seguinte confirmação do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. O acerto limita os riscos de uma escalada regional do conflito, o que teria potencial de colocar em risco parte da oferta global. Neste cenário, parte das atenções do mercado se volta para as tratativas sobre a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 0,25% (US$ 0,17), a US$ 68,77 o barril, enquanto o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fevereiro fecha em queda de 0,22% (US$ 0,16), a US$ 72,32 o barril.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou o fechamento de um acordo que prevê um cessar-fogo na guerra com o Hezbollah, mas avisou que a duração da trégua dependerá da capacidade do grupo de cumprir os termos combinados. Em discurso televisionado, Netanyahu explicou que a suspensão das hostilidades no Líbano permitirá que os israelenses foquem na ameaça do Irã."Estou disposto a fazer o que for preciso para evitar que Irã desenvolva arma nuclear", disse.