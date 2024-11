Moedas Globais: dólar sobe ante maioria dos pares, com mercados observando sinais de Trump

O dólar teve uma sessão hoje com alta ante a maioria das moedas, o que incluiu forte avanço no caso da comparação com o peso mexicano, seguindo a ameaça tarifária do presidente eleito Donald Trump. Entre ativos fortes, euro e libra recuaram, mas o iene avançou com a moeda japonesa próxima de um território de intervenção. Neste cenário, a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed) teve impacto limitado nos mercados, com o documento reforçando a expectativa para um caminho gradual no corte de juros pela autoridade.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em queda de 0,18%, a 107,013 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar recuava a 153,12 ienes, o euro caía a US$ 1,0478 e a libra cedia a US$ 1,2554.