Ministério da Agricultura confirma ter recebido pedido de desculpas do CEO do Carrefour

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, em nota, ter recebido o pedido de desculpas do CEO do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, em carta assinada e enviada formalmente às Pasta. O conteúdo da carta de Bompard ao ministro Carlos Fávaro foi revelado mais cedo pelo Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Mapa destaca que, na carta, Bompard reconheceu a "alta qualidade, o respeito às normas e o sabor da carne brasileira".