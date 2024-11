Locadoras compram 620 mil veículos em 2024, diz Abla; alta é de 5% ante 2023

As locadoras de veículos vão encerrar o ano de 2024 com um total de compras próximo a 620 mil automóveis e comerciais leves. O número representa uma alta de 5% em relação ao total adquirido em 2023, projeta a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla). As unidades absorvidas pelo setor de locação representarão 25,3% do total vendido pela indústria no ano, tendo como base as estatísticas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Frota As projeções da associação apontam que as locadoras terminarão 2024 com uma frota total (novos e seminovos) de 1,650 milhão de automóveis e comerciais leves. O número é 5,1% maior do que o registrado no final de 2023. A modalidade de locação que mais crescerá em 2024 será a do Carro por Assinatura, com projeção de aumento de 44% no total da frota do setor destinada a esse perfil de clientes.

Ao final deste ano, serão aproximadamente 880 mil automóveis e comerciais leves destinados para aluguéis de longo prazo (terceirização de frotas), sendo 180 mil deles para os clientes do Carro por Assinatura. Projeções para 2025 A alta nos custos dos carros comprometem as projeções do setor de locação de veículos para 2025, segundo o presidente da Abla, Marco Aurélio Nazaré. "A alta do dólar tem impactado de forma expressiva os custos para as montadoras", afirma.

O porta-voz complementa dizendo que a tendência de valorização da moeda americana preocupa o setor. "É um reflexo da situação da economia e dos gastos do governo", avalia. Outro ponto de atenção citado por Nazaré é a alta de juros, que diminui o acesso ao crédito, enquanto o segmento de locação de veículos demanda um volume de capital elevado. "Precisamos captar recursos no mercado, o que é dificultado pela alta da Selic", afirma, destacando que, desde 2018, o investimento do setor é maior do que a receita. Em 2024, os aportes na compra de veículos pelas locadoras somaram R$ 68,7 bilhões ante R$ 65,9 bilhões em 2023 e R$ 55,3 bilhões em 2022, segundo números da Abla. As receitas projetadas para o ano que vem serão divulgadas no início de 2025.