Em carta a Fávaro, CEO do Carrefour pede desculpas e cita alta qualidade da carne brasileira

O CEO do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, pediu desculpas ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pela confusão causada pela recente declaração do Carrefour França. Em carta enviada ao ministro, obtida pelo Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Bompard afirma que a declaração de apoio do Carrefour França aos produtores franceses provocou discordâncias no Brasil e que como diretor-presidente do grupo deve esclarecer.

"Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor. Se a comunicação do Carrefour França gerou confusão e pode ter sido interpretada como questionamento de nossa parceria com a agricultura brasileira e como uma crítica a ela, pedimos desculpas", disse Bompard, no documento entregue pela Embaixada da França ao Ministério da Agricultura.