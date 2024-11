Dólar recua em linha com exterior enquanto espera medidas fiscais

O dólar no mercado à vista passou a cair na manhã desta terça-feira, 26, após subir nos primeiros negócios. A queda moderada acompanha o enfraquecimento externo dos juros curtos dos Treasuries e do índice DXY do dólar ante seis pares principais, que subiam também mais cedo. Altas de mais de 1% dos preços do petróleo, com acirramento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, e o ganho de 0,34% do minério de ferro na China podem estar induzindo o alívio no câmbio, via realização de lucros e eventual entrada de fluxo comercial no mercado à vista.

Podem estar ecoando ainda a reação positiva do mercado local no fim da tarde ontem às notícias sobre corte de gastos, enquanto os investidores digerem o novo adiamento do anúncio do pacote fiscal, provavelmente mais para o fim da semana.