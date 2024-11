Dirigente do BCE vê direção dos juros clara e possibilidade de nível neutro até o inverno

A direção dos juros na zona do euro é "clara", tendo em vista as perspectivas de inflação e o crescimento econômico fraco do bloco, afirmou o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn, em discurso preparado para evento. "Estamos nos movendo de um nível restritivo para neutro e devemos alcançá-lo entre a primavera ou o inverno do Hemisfério Norte. Isso significa a qualquer momento entre janeiro e junho", apontou.

Também presidente do BC da Finlândia, Rehn ponderou que ritmo e a escala dos cortes de juros na zona do euro dependerão de dados, particularmente de três variáveis: tendência de inflação, dinâmicas do núcleo da inflação e a força de transmissão monetária. "Se dados e atualização das projeções reforçarem o cenário atual, podemos continuar os cortes de juros na reunião de dezembro", afirmou,