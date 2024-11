Desculpa do Carrefour é protocolar e não responde aos danos causados, diz Tereza Cristina

A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina (PP-MS) criticou nesta terça-feira, 26, o pedido de retratação pública do CEO do Carrefour da França, Alexandre Bompard, após o ataque às carnes brasileiras. "A resposta brasileira foi boa no primeiro momento, mas não podemos aceitar de bom grado a desculpa colocada hoje pelo Carrefour francês. É uma desculpa protocolar e não responde de fato aos danos causados aos produtos brasileiros lá fora, apesar da importância pífia da França", disse Tereza Cristina em reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). "A resposta do CEO francês é muito pequena aos danos que causaram", criticou a ex-ministra. "Acho que a indústria voltou o abastecimento ao Grupo Carrefour no Brasil rapidamente, mas reagiu à altura com altivez. Se (produto brasileiro) não é bom lá, não é bom aqui", defendeu.

Na carta que enviou ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o CEO mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, se desculpou pela confusão gerada com a agricultura brasileira e reconheceu a qualidade da carne brasileira, mas não informou se o grupo vai retomar a compra de carnes do Mercosul pelas unidades francesas.