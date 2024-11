Depois de caso Carrefour, lira quer debater 'reciprocidade econômica'

Depois de o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ter dado apoio público ao bloqueio no fornecimento de carnes às lojas do Carrefour no Brasil, nesta segunda, 25, foi a vez de o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobrar uma retratação da rede varejista francesa e dizer que vai pautar na Casa discussão de medidas de "reciprocidade econômica" com a França. A declaração se segue ao anúncio do CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, de que iria suspender a importação de carnes bovinas provenientes do Mercosul, num momento em que produtores franceses protestam contra acordo de livre-comércio entre o bloco e a União Europeia.

"Não é possível que o CEO de um grupo importante, como o Carrefour, não se retrate de uma declaração sobre não contratar as proteínas animais advindas da América do Sul. O Brasil, o Congresso Nacional, os empresários e a população têm de dar uma resposta clara para que esse protecionismo exagerado dos produtores da França não seja motivo de injusto protecionismo contra os interesses de quem se protege debaixo da lei mais rígida do sentido ambiental mundial, que é o nosso Código Florestal", disse Lira, durante evento, em São Paulo.