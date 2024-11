Congresso divulga calendário de tramitação da LOA/2025 com votação prevista para 13/12

O Congresso Nacional divulgou, nesta terça-feira, 26, um cronograma para as votações sobre o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, com votação prevista para 13 de dezembro. De acordo com o calendário, a publicação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento (CMO) está marcada para 5 de dezembro. A votação do relatório preliminar e as suas emendas deve ocorrer na mesma data.

O relator do orçamento de 2025 é o senador Angelo Coronel (PSD-BA). A tramitação do texto estava travada por conta das negociações sobre as emendas parlamentares, a partir de exigências do Supremo Tribunal Federal (STF) por mais transparência.

Veja o calendário para o orçamento de 2025: De 28/11 a 04/12 - Apresentação de emendas à despesa e à receita, inclusive renúncia de receita; 04/12 - Publicação em avulso eletrônico das emendas e publicação do relatório da receita;

05/12 - Votação do relatório da receita e suas emendas, publicação do relatório preliminar, apresentação de emendas ao relatório preliminar e votação do relatório preliminar com suas emendas; De 06/12 a 09/12 - Publicação dos relatórios setoriais; 10/12 - Votação dos relatórios setoriais;