Confiança da Construção cai 1,5 ponto em novembro, ao menor desde abril, mostra FGV

"Em novembro, a cautela cedeu ao pessimismo: a confiança setorial desceu um degrau distanciando-se do patamar que denota percepção otimista, seja em relação à situação corrente ou aos próximos meses", destacou, em nota, a coordenadora de Projetos da Construção do Ibre/FGV, Ana Maria Castelo.

Houve, nesta leitura, recuo de 1,3 ponto no Índice de Situação Atual (ISA-CST) e queda de 1,7 ponto no Índice de Expectativas (IE-CST). A queda do ISA-CST foi puxada pelo recuo do indicador de volume de carteira de contratos que cedeu 3,5 pontos, para 94,1 pontos, enquanto o indicador de situação atual dos negócios avançou 0,9 ponto, para 96,8 pontos.

Já no IE-CST, os dois componentes recuaram: indicador de demanda prevista nos próximos três meses cedeu 1,9 ponto, atingindo 98,1 pontos, e o indicador de tendência dos negócios nos próximos seis meses diminuiu 1,5 ponto, chegando aos 94,0 ponto.

O Nível de Utilização da Capacidade (Nuci) da Construção caiu 0,7 ponto porcentual, para 79,0%. Os Nucis de Mão de Obra e de Máquinas e Equipamentos caíram 0,6 e 1,6 p.p, respectivamente, nesta leitura.