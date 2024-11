Comissão de Infraestrutura do Senado adia votação de PL de eólicas offshore a pedido do relator

A Comissão de Infraestrutura do Senado adiou a discussão e votação do projeto de lei das eólicas offshore. A proposta era um dos itens da pauta desta terça-feira, 26. A retirada de pauta aconteceu a pedido do relator, senador Weverton (PDT-MA).

"Recebi mensagem do senador Weverton bem cedinho pedindo adiamento por mais sete dias do projeto de lei das eólicas offshore. Diante do pedido, ele nem apresentou o relatório. O pessoal não tem conhecimento, comuniquei ao presidente Rodrigo Pacheco desse adiamento, porque ele tinha urgência da votação e discussão desse projeto. Vamos adiar a pedido do relator para que ele possa melhor analisar o projeto", disse, durante a sessão desta terça.