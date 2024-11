Carrefour relata desabastecimento de carnes no Atacadão, mas sem impacto relevante

O Carrefour Brasil informou nesta terça-feira, 26, que desde a última quinta-feira, 21, as entregas de carne bovina nas lojas do grupo não ocorreram conforme programadas e que constatou desabastecimento de alguns cortes de carnes nas lojas da bandeira Atacadão em algumas regiões. A empresa destaca, no entanto, que não houve, até o momento, impacto relevante nas operações de venda de mercadorias, dado o nível de estoque dos produtos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa ainda que nas lojas do segmento de Varejo e no Sams Club, no momento, o nível de ruptura está dentro do curso normal de negócios.