Bolsas de NY fecham em alta e renovam recordes de Dow Jones e S&P 500, apesar de tarifas

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 26, à medida que o impacto das novas ameaças tarifárias do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ficou circunscrito a setores específicos como o automotivo.

Ontem à noite, Trump sinalizou intenção de impor tarifas de 25% contra produtos de México e Canadá, além de 10% aos da China. Em resposta, as ações de Ford e General Motors caíram 2,63% e 8,99%, respectivamente, uma vez que as montadoras dependem de uma cadeia produtiva concentrada na América do Norte.