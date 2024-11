Bolsas da Europa fecham em baixa, pressionadas por ameaças tarifárias de Trump

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta terça-feira, 26, pressionadas pelas menções possíveis novas tarifas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda que o republicano não tenha citado países europeus diretamente, o temor por um cenário mais protecionista pressionou os papéis, com destaque para as quedas de siderúrgicas e montadoras. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,54%, a 506,04 pontos.

Na véspera, Trump disse que a imposição de uma tarifa de 25% a importações provenientes do México e do Canadá estará entre as "muitas ordens executivas" que pretende emitir em 20 de janeiro de 2025, dia de sua posse. O dirigente sinalizou ainda que "uma tarifa adicional de 10%" sobre produtos da China. A Europa não pode "respirar aliviada" por não ter sido citada na primeira postagem sobre tarifas de Trump, de acordo com análise do ING. O banco holandês explica que é esperado que os formuladores de política da zona do euro continuem apreensivos, já que pode ser apenas uma questão de tempo até que o republicano volte a sua atenção para o setor automotivo europeu ou por tarifas em geral, de maneira ampla.