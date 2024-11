Banco italiano BPM rejeita proposta de compra pelo Unicredit de mais de US$ 10 bilhões

O UniCredit apresentou na segunda-feira uma oferta integral de ações avaliando o Banco BPM em 10,1 bilhões de euros (US$ 10,60 bilhões), como parte dos esforços para fortalecer sua posição em seu país de origem e ganhar mais participação de mercado no norte da Itália, onde o Banco BPM tem suas raízes.

O Banco italiano Banco BPM disse que uma oferta de mais de US$ 10 bilhões do UniCredit subvaloriza o negócio, um dia depois de o segundo maior banco da Itália em ativos ter feito uma jogada surpresa sobre seu concorrente de menor porte.

Criado em 2017 a partir da combinação do Banco Popolare e do Banca Popolare di Milano, o Banco BPM tem cerca de 20.000 funcionários e 1.400 agências que seriam incorporadas ao UniCredit enquanto a instituição compete com seu maior rival, o Intesa Sanpaolo.