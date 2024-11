Ata: quase todos dirigentes do Fed julgam equilibrados riscos a metas de emprego e preços

Quase todos os dirigentes do Federal Reserve (Fed) julgaram "equilibrados" os riscos entre o cumprimento dos objetivos de inflação e mercado de trabalho, de acordo com a ata referente ao mais recente encontro de política monetária do banco central americano, divulgada nesta terça-feira, 26.

Segundo o documento, alguns participantes da reunião acreditam que os riscos negativos à economia e ao emprego diminuíram, enquanto os de preços tiveram pouca mudança. "Os participantes geralmente consideraram as leituras recentes como consistentes com a manutenção da solidez das condições do mercado de trabalho, embora as greves trabalhistas e os furacões devastadores tenham sido fontes importantes de flutuações temporárias nos dados de emprego", explica.