Abiec destaca reconhecimento do Carrefour à carne brasileira e espera normalização de operações

"Esperamos que, com isso, as operações da rede francesa sejam restabelecidas", disse a associação em trecho da nota.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) enalteceu o pedido de desculpas e o reconhecimento público feito pelo CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, sobre a qualidade da carne brasileira e a competência de seus produtores. A entidade vê o gesto como um passo importante para a normalização das operações da rede francesa.

Na nota, a associação reiterou que a defesa do setor e do compromisso com os consumidores, nacionais e internacionais, permanece como prioridade.