Unacon: Servidores do Tesouro e CGU firmam acordo com Gestão e mobilização está encerrada

Os servidores da carreira de Finanças e Controle, que atuam no Tesouro Nacional e Controladoria-Geral da União (CGU), aceitaram a proposta do governo, firmaram um acordo com o Ministério da Gestão e encerraram a mobilização da categoria, de acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon). A mobilização da categoria iniciou em agosto e, no caso do Tesouro, provocou atrasos nas divulgações de relatórios e até interrupção de venda de títulos do Tesouro Direto.

Na última semana, em assembleia virtual, a categoria aprovou a proposta que prevê reajuste de até 23% para os Auditores e até 24% para os Técnicos, divididos em duas parcelas, a serem pagas em janeiro de 2025 e abril de 2026. Também houve ampliação dos níveis de progressão, com o reenquadramento dos servidores, e a aceleração das progressões em até três níveis, com base em critérios como qualificação, desempenho e lotação em locais de difícil provimento. A categoria ainda conseguiu reduzir o prazo para conclusão de um grupo de trabalho que discutirá a exigência de nível superior para ingresso no cargo de técnico.