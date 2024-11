Tesouro: Alta de R$ 4 bi em projeção de dividendos de estatais se deve ao BNDES

A secretária-adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Varga, afirmou nesta segunda, 25, que a elevação de R$ 4,5 bilhões nas receitas com dividendos de estatais, registrada no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, se deu em decorrência do valor adicional a ser repassado pelo BNDES.

"Dividendos (da Petrobras) já haviam sido incorporados no bimestre anterior e com relação ao valor adicional que consta no relatório, de R$ 4,5 bilhões, são relativos aos pagamentos de dividendos do BNDES que comunicou que vai pagar esse valor adicional que não estava ainda previsto no relatório anterior", disse durante coletiva sobre o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º Bimestre, divulgado na sexta-feira, 22.