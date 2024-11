Termina reunião com Lula e ministros sobre estatais após mais de 2h

Terminou nesta segunda-feira, 25, a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir a modernização de empresas estatais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apesar de inicialmente previsto na agenda, não participou do encontro.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, a reunião começou por volta das 16h35 e terminou cerca de 18h50. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo prepara três decretos para alterar a atual forma de governança das empresas estatais. As alterações foram discutidas na reunião desta tarde.