Reunião sobre pacote de cortes com Lula e ministros é retomada no Planalto

A reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com alguns de seus principais ministros para discutir medidas de contenção de despesas acaba de ser retomada no Palácio do Planalto, informou a assessoria de imprensa de Lula. O encontro havia sido interrompido para o almoço - a primeira parte foi das 10h40 às 12h50.

Estão na reunião, além de Lula: Rui Costa (ministro da Casa Civil); Fernando Haddad (ministro da Fazenda); Esther Dweck (ministra da Gestão); Paulo Pimenta (ministro da Comunicação Social) e Gustavo Guimarães (secretário-executivo do Ministério do Planejamento).