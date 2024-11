Reunião decisiva sobre contenção de despesas tem ausência de Tebet, que lança livro em SP

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, lança seu livro em São Paulo nesta segunda-feira, 25, e ficou fora de uma reunião decisiva sobre o pacote de contenção de despesas realizada neste momento no Palácio do Planalto. O Planejamento é representado no encontro pelo secretário-executivo, Gustavo Guimarães, de acordo com a agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na última quinta-feira, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), disse a jornalistas que o encontro da manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto provavelmente fecharia o pacote discutido pelo governo há semanas.