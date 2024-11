Projeção para Selic no fim de 2024 segue em 11,75% ao ano no Focus do BC

A mediana das projeções dos economistas do mercado financeiro no relatório Focus do Banco Centrral para a taxa Selic no fim de 2024 continuou em 11,75%, pela oitava semana seguida. Esse movimento consolida a avaliação do mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentará os juros em 0,5 ponto porcentual na última reunião deste ano, no dia 11 de dezembro.

Considerando apenas as 97 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária para a Selic também se manteve em 11,75%. O Copom aumentou a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, de 10,75% para 11,25%, no último dia 6 de novembro.