Pacheco afirma que vício em apostas precisa ser combatido pelo Estado brasileiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o vício em apostas esportivas é um problema nacional e que precisa ser combatido pelo Estado brasileiro. "Houve um erro na política nacional ao não legalizar os jogos no Brasil, ao preferir aprovar as apostas esportivas que colocaram o cassino dentro da casa das pessoas", disse aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), em entrevista no podcast PODK Liberados, exibida na RedeTV! e no YouTube na noite do domingo, 24. O parlamentar acrescentou ainda que cassinos ao menos gerariam emprego e turismo.

"Muitas pessoas estão perdendo o controle, se viciando nas apostas. Isso precisa ser enfrentado pelo Estado brasileiro", avaliou Pacheco.