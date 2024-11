Mercado passa a esperar alta da Selic a 13% no fim do ciclo, mas eleva projeções de IPCA

Economistas do mercado financeiro passaram a esperar que o Banco Central aumente a taxa Selic até 13% no fim do ciclo de aperto. Antes, previam um juro terminal de 12,5%. Mas, mesmo com a expectativa de uma taxa mais alta, eles voltaram a aumentar as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no horizonte relevante da política monetária.

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, mostram que a projeção para a inflação acumulada em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026 saltou de 3,90% para 3,97% entre os dias 14 e 22. Esse aumento ocorreu mesmo diante da expectativa de uma trajetória mais restritiva para os juros.