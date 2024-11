Lira expressa incômodo com protecionismo europeu, especialmente da França, contra Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, expressou nesta segunda-feira, 25, sua preocupação e da casa em relação às críticas feitas na semana passada às proteínas animais da América Latina e, em especial, as do Brasil pelo CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, que mais que criticar proibiu a compra e a venda das carnes brasileiras na rede francesa da empresa.

"Nos incomoda muito o protecionismo europeu, especialmente da França contra as proteínas animais do Brasil", rebateu o presidente da Câmara durante abertura do CNC Global Voices 2024, organizado na capital paulista pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).