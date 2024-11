Juros: alívio nos Treasuries ameniza espera por pacote e taxas longas recuam

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 13,28%, de 13,24% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2027 caiu de 13,37% para 13,35%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 13,12% (de 13,20%).

Os juros futuros de médio e longo prazos fecharam a segunda-feira, 25, em baixa, em meio à queda dos rendimentos dos Treasuries e informações apuradas pelo Broadcast sobre o desenho do pacote fiscal, que deve ser anunciado oficialmente até amanhã. Em compensação, mais uma rodada de piora nas estimativas de IPCA e Selic na pesquisa Focus renovou o pessimismo do mercado com os próximos passos da política monetária, deixando a ponta curta em alta moderada.

Os juros dos Treasuries tiveram recuo expressivo na sessão e as taxas locais acompanharam. O mercado recebeu bem a escolha de Scott Bessent para chefiar o Tesouro dos EUA na próxima gestão de Donald Trump, anunciada na sexta-feira. Gestor de fundos de hedge e conselheiro econômico do republicano, Bessent defende que o programa de corte de impostos seja acompanhado por uma redução do déficit dos EUA via controle de gastos, o que, em tese, não sobrecarregaria a política monetária num cenário de aumento da inflação pelas políticas protecionistas prometidas por Trump.

Além da repercussão do nome de Bessent, os yields dos títulos norte-americanos aceleraram a queda à tarde após um leilão de US$ 70 bilhões em T-Notes de 2 anos com demanda acima da média. No fim da tarde, a taxa do papel (4,2%) seguia no mesmo nível da taxa da T-Note de dez anos. A pressão de baixa sobre a curva americana também vinha do recuo dos preços do petróleo, em meio à possibilidade de um cessar fogo entre Israel e o Hezbollah.

A melhora de humor no mercado internacional influencia a ponta longa da curva por ser este um trecho atrativo ao investidor estrangeiro. Outro fator que atua sobre os vencimentos longos é a percepção de risco fiscal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com alguns ministros nesta tarde para discutir as medidas de contenção de despesas do governo, mas até o momento nada foi divulgado oficialmente. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito que o pacote poderia ser anunciado até terça, 26.