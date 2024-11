Haddad: houve uma reação justificada (à declaração de CEO do Carrefour)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em conversa com jornalistas no início da noite desta segunda-feira, 25, que houve uma "reação justificada" após o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, ter divulgado na quarta-feira, 20, comunicado nas suas redes sociais afirmando que a varejista se comprometeu a não vender carnes do Mercosul.

Grandes frigoríficos brasileiros deixaram de vender carne bovina para o grupo francês de varejo. Lideranças do agronegócio no Congresso também mostram indignação com a decisão do Carrefour de boicotar a carne do Mercosul.