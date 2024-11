Dirigente do BCE defende cautela em cortes de juros por núcleo de inflação e 'risco Trump'

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel defendeu nesta segunda-feira, 25, uma abordagem "cautelosa" na definição dos próximos passos da política monetária, diante da persistência do núcleo de inflação na zona do euro e dos riscos associados à gestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. "É importante permanecer cauteloso e afrouxar a política monetária apenas gradualmente, e não rapidamente demais", argumentou o dirigente, em discurso preparado para evento da International School of Management (ISM).

Nagel explicou que as projeções do BC da Alemanha, do qual é presidente, ainda não levam em conta as eventuais tarifas do governo Trump, já que ainda não houve anúncios concretos. No entanto, a postura protecionista dos EUA poderia pressionar o desempenho econômico e elevar a inflação na Europa, de acordo com o dirigente.