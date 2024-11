Clarissa Sadock: Indústria de aviação tem puxado mais discussões sobre biocombustíveis

"Em função na demanda do cliente a gente percebe a aviação andando na frente", afirmou em referência ao combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês), durante o MinutoMega Talks, evento do veículo setorial MegaWhat.

De acordo com a executiva, diante da aprovação de marcos legais do combustível do futuro e do mercado de carbono, será necessário continuar atuando para que a regulamentação permita uma transição.