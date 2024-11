Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones tem recorde, após nome bem recebido no Tesouro dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta neta segunda-feira, 25, após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicar Scott Bessent para chefiar o Tesouro. A queda de 4% da Nvidia, porém, tirou o ímpeto robusto da abertura e trouxe S&P 500 e Nasdaq para mais próximo da linha da estabilidade ao longo da tarde.

No ajuste de fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,99%, aos 44.736,57 pontos; o S&P 500 avançou 0,30%, aos 5.987,37 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,27%, aos 19.054,84 pontos. O VIX, espécie de "termômetro do medo" em Wall Street, perdia 4,20%, a 14,60 pontos, no final da jornada.