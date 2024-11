BC da Inglaterra deve ficar vigilante sobre sinais de desaceleração econômica, diz dirigente

A dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Clare Lombardelli, afirmou que o BC do Reino Unido tem de ficar vigilante sobe os sinais de desaceleração econômica. "Há um risco adicional de que a economia do Reino Unido se mostre menos resiliente do que o esperado à restrição monetária e consolidação fiscal em andamento, e ou que haja um possível enfraquecimento da economia global", afirmou a dirigente em discurso preparado para a Conferência dos Observadores do Banco da Inglaterra, nesta segunda-feira, 25, em Londres.

E destacou: "Vimos alguma desaceleração em outros países da Europa e precisamos estar vigilantes, pois o Reino Unido compartilha algumas semelhanças com outras economias europeias."