Aneel deve aprovar novas regras de subsídios na tarifa de energia até abril de 2025, diz Zymler

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), em resposta por e-mail, que até abril de 2025 a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá aprovar uma resolução normativa com novos critérios regulatórios para os descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), que impactam a conta de luz. A perspectiva é que as novas regras sejam mais restritivas à concessão desses benefícios.

No mês passado, o órgão regulador solicitou ao Tribunal a prorrogação do prazo para a aprovação do novo normativo. A data anterior era 8 de outubro de 2024 e a previsão atualizada é 8 de abril de 2025. Uma consulta pública já foi realizada.