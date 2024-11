Frigoríficos brasileiros interrompem fornecimento ao Grupo Carrefour

Decisão do Carrefour seria uma forma pressionar contra o acordo do Mercosul com a União Europeia Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Após Alexandre Bompard, CEO global do Carrefour, declarar que a rede deixaria de importar carne brasileira, na quarta-feira, 20, alguns frigoríficos do Brasil decidiram interromper o fornecimento de carne para o grupo no país. Segundo informações do O Globo, marcas como a JBS, Marfrig e Masterboi teriam iniciado o corte de fornecimento ao grupo desde a última quinta-feira, 21. A medida se estenderia, ainda, às redes Atacadão e Sam's Club, que pertencem ao Grupo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O “boicote” teria começado após o presidente-executivo global do Carrefour afirmar que iria manter a carne do Mercosul fora das prateleiras da França. O anúncio causou indignação em lideranças do agronegócio e parlamentares do setor.

LEIA TAMBÉM | Deputado do agro quer comissão externa para 'colocar dedo na ferida' do Carrefour Frigoríficos: associações repudiam decisão do Carrefour A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) havia convocado empresários de hotelaria e de alimentação fora do lar a se engajarem em um boicote ao Carrefour, até que a rede mude oficialmente o posicionamento. A medida se estendia, ainda, às redes Atacadão e Sam's Club. Para a Federação, a decisão do Carrefour é "estritamente protecionista e desrespeitosa" quanto ao juízo de valor que está fazendo da qualidade das carnes provenientes do Brasil, bem como "prejudicial a toda a cadeia produtiva nacional".

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, também declarou apoio ao movimento de associações de produtores de proteína animal e entidades brasileiras do agronegócio que sugeriram boicote. Associações como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) se manifestaram em nota conjunta repudiando a decisão do grupo. Eles afirmaram que, se o Carrefour considera que o Mercosul não é um fornecedor adequado para o mercado francês, ele também "não é adequado para abastecer o Carrefour em nenhum outro país".

Após o Carrefour, mais um grupo francês boicota carne do Mercosul; CONFIRA Frigoríficos: por que o Carrefour não quer carne do Mercosul na França? O anúncio do Carrefour aconteceu em meio a massivos protestos de agricultores franceses contra um possível acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eles defendem que o texto discutido abre uma "concorrência desleal" da carne brasileira e argentina no mercado francês. Isso porque os padrões sociais e ambientais exigidos pelo bloco para a produção agropecuária não se aplicariam aos parceiros comerciais, permitindo a entrada de alimentos mais baratos.