PMI de serviços da França frustra expectativa e cai ao menor nível em 10 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da França caiu de 49,2 em outubro para 45,7 em novembro, no menor nível em dez meses, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 22, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam queda menor a 49,1.

Já o PMI da indústria francesa caiu de 44,5 no mês passado para 43,2 no atual, também no menor nível em dez meses. Neste caso, a previsão era por estabilidade em 44,5.