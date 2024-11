Moedas globais: dólar sobe, com atividade na Europa impulsionando perspectiva de corte de juros

O dólar voltou a avançar hoje ante a maioria das moedas, com destaque para o movimento em relação aos principais ativos europeus. A publicação de indicadores de atividade fracos no continente levou à perspectivas de mais cortes de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), enfraquecendo as respectivas moedas, com o euro atingindo seu menor nível desde dezembro de 2022. Outra queda de destaque é do rublo russo, que vem acentuando suas perdas com o acirramento das tensões entre Rússia e Ucrânia, e chegou ao menor nível desde março de 2022.

O índice DXY, que mede a variação da moeda americana ante uma cesta de pares fortes, fechou em alta de 0,54%, a 107,554 pontos. Perto do fechamento de Nova York, o dólar se valorizava a 154,87 ienes. O euro caía a US$ 1,0417 e a libra recuava a US$ 1,2530.