Itaú lançará Inteligência Itaú, IA generativa para atendimento aos clientes

"GenAI é uma tecnologia incrível, mas que tem os seus riscos. Ela alucina, basicamente. Na hora de o Itaú interagir com seus clientes, isso não é admissível", afirmou ele.

A nova ferramenta permitirá que os clientes façam Pix através do WhatsApp oficial do banco. A tecnologia poderá interpretar mensagens encaminhadas, por exemplo, para fazer as transferências às contas de destino. "Estamos dando um passo relevante, de estar cada vez mais no contexto dos clientes", disse o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais, João Araújo.

A funcionalidade começa a operar até o final deste mês, com uma base de 5 mil clientes, e será expandida aos poucos.