Com Petrobras, Ibovespa sobe 1,74% e retoma os 129 mil pontos; na semana +1%

Com forte impulso de Petrobras (ON +5,23%, PN +3,98%) após o anúncio de dividendos extraordinários e do Plano Estratégico, e apoio também de Vale (ON +0,97%), o Ibovespa subiu hoje 1,74% e retomou a linha dos 129 mil pontos, em máxima da sessão que coincidiu com o fechamento. Assim, acumulou ganho de 1,04% ante a sexta-feira passada, vindo de quatro semanas em baixa. Hoje, oscilou de mínima na abertura aos 126.944,33 pontos até o pico de 129.125,51, no encerramento, com giro a R$ 22,1 bilhões na sessão. Em porcentual, foi o maior avanço para o índice da B3 desde 4 de novembro, quando havia subido 1,87%. E o nível de 129 mil pontos não era visto em fechamento desde 7 de novembro.

No mês, o Ibovespa segue no negativo, em baixa de 0,45% no intervalo. No ano, ainda cede 3,77%. Além de Petrobras e Vale, o dia foi positivo para o setor financeiro, com destaque entre os grandes bancos para Santander (Unit +3,63%). Na ponta ganhadora do índice, destaque também nesta sexta-feira para Brava (+7,44%), Raízen (+7,00%) e Cosan (+6,10%). No lado oposto, Vamos (-0,65%), Totvs (-0,33%) e Suzano (-0,15%) - apenas estes três dos 86 papéis do Ibovespa fecharam em baixa.