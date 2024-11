15% do capex tem foco em transição energética, afirma presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou nesta sexta-feira, 22, que 15% do capex previsto para o quinquênio no plano estratégico 2025-2029 está ficado em transição energética. No plano anterior, divulgado em 2023, esse porcentual era de 11% do capex total planejado.

Os valores incluem tanto geração e energia limpa quanto investimentos em descarbonização de processos.