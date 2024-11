Renan Filho diz ser importante lançar 'logo' pacote fiscal para 'ancorar expectativas'

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou ser importante lançar "logo" o pacote fiscal para ancorar as expectativas em relação aos planos econômicos do Brasil. A previsão é de que o corte de gastos seja anunciado nos próximos dias e, segundo o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, há ainda reuniões que precisam ser feitas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acertar detalhes sobre de onde pode sair a redução das despesas. "O ministro da Fazenda, Fernando Haddad próprio falou que, depois do G20, vai fazer esse arredondamento final sobre o pacote de gastos. Hoje pela manhã li na imprensa que o próprio ministro Haddad disse que o texto está muito próximo de pronto, mas vai discutir nesta quinta, nessa sexta, talvez no final de semana, mas está bem pertinho de fazer o anúncio", afirmou o ministro a jornalistas nesta quinta-feira, 21, no Palácio do Planalto. A declaração aconteceu após ter participado de cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias. "É importante fazer logo o anúncio para ancorar expectativas e apontar para um segundo biênio de mais crescimento, de mais geração de emprego, que é isso que o presidente Lula está perseguindo e que vai nos levar ao grau de investimento", acrescentou.

No evento da manhã desta quinta, Renan Filho disse que o chefe do Executivo "ainda tem essa semana para resolver" a agenda fiscal. "Eu queria falar em meu nome e dizer que o Ministério dos Transportes apoia integralmente a agenda econômica do Brasil", comentou.