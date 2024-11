Petróleo fecha em alta, impulsionado por escalada de tensões entre Ucrânia e Rússia

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, com o WTI chegando a retomar a marca simbólica de US$ 70 durante momentos da sessão. Os temores pela escalada nas tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia impulsionaram as cotações da commodity. Por sua vez, visando 2025, analistas observam que o mercado oferece sinais suficientes de um excesso de abastecimento, o que tende a pressionar os preços ao longo do próximo ano.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,96% (US$ 1,35), a US$ 70,10 o barril, enquanto o Brent para igual mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,95% (US$ 1,42), a US$ 74,23 o barril.