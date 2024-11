Índice de evolução da produção industrial sobe para 53,7 pontos em outubro, revela CNI

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O índice de evolução do número de empregados ficou em 51,2 pontos no mês passado, também acima dos 50 pontos, revelando aumento do emprego industrial de setembro para outubro. Segundo a CNI, esse é o quarto mês consecutivo de alta no indicador. "Usualmente se tem queda do número de empregados no período; esse resultado atípico para o mês reforça o aquecimento do mercado de trabalho industrial", destaca.