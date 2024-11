Haddad está no Planalto para reunião com setores de atacado e varejo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está neste momento no Palácio do Planalto em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e representantes dos setores de atacado e varejo. Embora houvesse expectativa de que Haddad se encontrasse com Lula para tratar do pacote fiscal, essa conversa ainda não aconteceu nesta quinta-feira, 21, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e não há previsão oficial para este encontro. Ontem, o ministro citou que se encontraria com o presidente, mas não deu mais detalhes sobre o horário em que ela ocorreria. Como mostrou há pouco o Broadcast, Haddad e os demais integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO) devem se reunir às 17h.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social, a reunião com os setores teve início por volta das 15h50 - estava previsto para as 15h. Além de Lula e Haddad, estão presentes na agenda o vice-presidente, Geraldo Alckmin; Rui Costa (Casa Civil); Carlos Fávaro (Agricultura); Luiz Marinho (Trabalho); Wellington Dias (Desenvolvimento Social); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário); Alexandre Padilha (Relações Institucionais); Paulo Pimenta (Secom); secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena; secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello; presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), João Dornellas; presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi; presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), Leonardo Miguel Severini; presidente da Associação Brasileira dos Atacarejos (ABAAS), Virgílio Villefort (Villefort Atacado e Varejo); presidente do Atacadão Dia a Dia, Branco Amaral; 1º vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e diretor de Relações Institucionais do Assaí Atacadista, Paulo Pompilio.